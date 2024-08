Il n'a pas de cerveau ni de pieds, mais se déplace, est presque invincible et est même allé dans l'espace... Le blob étonne par sa capacité à s'adapter, à communiquer et à réfléchir ! Ni animal, ni plante, ni champignon, cet être mystérieux est observé par de nombreux scientifiques qui cherchent à en savoir plus sur ses capacités. Ce documentaire illustré t'entraîne à la découverte de cet être passionnant qui te réserve beaucoup de surprises. Il te permettra également d'entrer dans un laboratoire pour observer les expériences scientifiques réalisées ces dernières années.