En seulement cinq années d'existence, de 1967 à 1972, Creedence Clearwater Revival a su apposer son nom au sommet des charts internationaux, parmi les groupes phares des années soixante et soixante-dix. Né au coeur de la Californie psychédélique après une longue maturation, le groupe a su se démarquer avec un style inventif, une identité artistique unique reconnaissable entre toutes. Il a façonné un rock du bayou énergique, puisant aux sources du rock'n'roll et du blues, imprégné de toute la mythologie du Delta du Mississippi. D'une productivité et d'une popularité rares, le groupe a réalisé sept albums majeurs et ancré une quinzaine de singles dans la mémoire collective, devenant la bande-son de toute une époque.