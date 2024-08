Plus de trente-sept ans après la formation de The Cure, un de ses membres fondateurs raconte enfin leur histoire, le multi-instrumentiste, co-parolier et ami de longue date du leader Robert Smith : Lol Tolhurst. Smith ayant toujours préféré laisser les chansons parler en son nom, "Cured, Two Imaginary Boys" est l'unique témoignage officiel d'un musicien du groupe. Pour tirer le fil de cette histoire passionnante, Tolhurst s'est replongé dans ses souvenirs d'enfance aux côtés de Smith dans la ville de Crawley, jusqu'à l'apogée du groupe. Révélant les hauts et les bas de cette vie hors-norme, Lol Tolhurst revient sur son parcours personnel, porté au triomphe puis sombrant dans une profonde détresse avant de trouver le pardon et la rédemption.