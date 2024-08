Café combat. Laureano Cerrada, anarchiste et faussaire

Café Combat est un livre sur Laureano Cerrada qui fut à la fois anarchiste, faussaire et membre de la CNT espagnole dès les années 1930. Exilé en France en 1939, il mit son expérience pour confectionner de faux documents au service de la Résistance française durant l'occupation nazie. A la fin de la guerre civile espagnole, après la victoire de Franco, il continua de militer au sein de la CNT en exil (avant d'en être exclu), parallèlement à son activité de falsification de documents (passeports, visas...) et de fabrication de fausse monnaie. Café Combat ne traite pas de la guerre civile en Espagne, ni de l'histoire de la CNT en exil en France même s'il y est fait référence à travers les actions et activités de Laureano Cerrada. Ce livre ouvre le débat sur l'illégalisme, l'action clandestine, et l'activité de certains anarchistes espagnols durant leur exil en France.