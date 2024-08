Le tutoiement des morts

Les morts vont trop vite, il faut parfois du temps pour les rattraper. Deux décennies après la disparition de son père - sorte de savant fou génial et misérable, scientifique à la poursuite de ses démons, psychiatre débordé par ses manies - un adulte qui a trouvé refuge auprès des philosophes tente de réinventer cette figure insaisissable, réanimant le gamin secourable, questionneur et inquiet qu'il a pu être. Parce qu'il aimerait réunifier le monde de la spéculation et celui de la vie, il se penche avec douceur sur leur passé commun, usant autant du coeur que de la raison. Voici un roman d'amour, même s'il ne dit pas son nom.