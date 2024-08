Santiago détenu depuis près de 5 ans, attend une libération possible. Il écrit à sa famille en exil. Roman choral, prenant le lecteur à témoin des conséquences d'une dictature militaire (celle qui s'installa en Uruguay après le coup d'Etat du 27 juin 1973), ce sont des partitions entonnées par les membres d'une famille séparée par la prison et l'exil, chacun avec ses mots, ses soucis, son vécu, sa voix : le détenu, Santiago, sa fille d'une dizaine d'années, Beatriz, sa femme, Graciela, son père, don Rafael, son ami, Rolando, et par Mario. Autant de fragments à recevoir comme autant d'éclats de verre de ce fameux printemps au coin cassé - cassé car après l'expérience de la prison et de l'exil, le printemps peut-il refleurir ?