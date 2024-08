1990, Nevers. Katja, lycéenne rebelle, étouffe au bord de la Loire et rêve d'indépendance. Elle tombe follement amoureuse de Pierre-Yves, libre et anticonformiste comme elle aimerait l'être. Mais la soif d'absolu du jeune homme va bien plus loin que la sienne... 1990, Zagreb. Damir et Jimmy jouent dans un groupe de rock. Leur tube "Fuck you Yu" finit par devenir, contre la volonté de Damir, un hymne à l'éclatement de la Yougoslavie. 1990, Vukovar. Dans cette ville pluriculturelle, personne n'est censé savoir qui est serbe et qui est croate. Pour Nada, c'est un mensonge. Et chacun sait très bien quel est son camp. Dans "Demain la brume", Timothée Demeillers met en scène des destins malmenés par l'histoire, dans une Europe où les frontières se renforcent au lieu de s'effacer.