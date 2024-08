Chantage à la récré

Moi c'est Louise. Je suis dans la même école que ma soeur Léa. Elle, en CM2. Moi, en CE2. Avant, quand je me faisais attaquer, j'allais la trouver et elle me défendait. Maintenant, elle ne veut plus. Je crois qu'elle a des ennuis avec Capucine, la terreur de l'école...