Polémique, politique, pouvoir. Conversations avec Gideon Bachmann

Les conversations entre Pier Paolo Pasolini et Gideon Bachmann (photographe, réalisateur et journaliste américano-allemand) réunies dans ce livre sont longtemps restées confidentielles et n'ont été publiées en Italie qu'en 2015. Ce document exceptionnel, traduit pour la première fois en français, a été enregistré au fil d'une amitié de quinze ans allant des débuts de Pasolini en tant que réalisateur avec Accattone (1961) jusqu'à son dernier film, Salo ou les 120 journées de Sodome (1975). Structurés autour de trois thèmes fondamentaux chez Pasolini (polémique, politique et pouvoir) ces dialogues déploient de riches réflexions autour de l'art, la religion, le langage, la société, la poésie, l'histoire, et bien sûr le cinéma.