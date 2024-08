Madeleine, résistante Tome 3 : Les nouilles à la tomate

1944. Madeleine ? résistante, nom de code " Rainer " ? est arrêtée après avoir abattu un officier nazi. Un crime " terroriste ", qui la condamne aux terribles interrogatoires des Brigades spéciales, la police de Vichy. Et plus particulièrement à ceux du commissaire Fernand David ? " David les Mains Rouges ", traqueur d'" ennemis intérieurs " tels que les FTP-MOI du groupe Manouchian. Un préambule aux interrogatoires nazis, puis au terrifiant quotidien de la prison de Fresnes, avec pour seule échappatoire la perspective d'être fusillée... Torturée, encore et encore, Madeleine va-t-elle tenir, alors qu'à Paris bruisse des rumeurs sur la Libération ? " Madeleine, résistante ", ou l'authentique destin de Madeleine Riffaud, qui revient cette fois avec une précision implacable sur les tortures qu'elle a endurées dans les geôles vichystes et nazies, avec au bout de supplice, enfin : la victoire. Mettre en scène la torture sans volonté de choquer mais aussi sans l'amoindrir. Voici le défi relevé avec un brio, de manière poignante, par Morvan et Bertail avec ce troisième tome.