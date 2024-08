Véritables poumons à l'origine de l'oxygène que nous respirons, les forêts couvrent une grande partie de notre planète et sont indispensables à sa survie. Elles régulent le climat, purifient l'eau, fournissent de la nourriture et un abri aux humains, aux plantes et à de nombreux végétaux, oiseaux, insectes, mammifères... D'un continent à l'autre, ce très bel ouvrage présente la grande diversité des animaux qui peuplent les différents paysages forestiers allant de la jungle tropicale à la savane arborée en passant par la taïga. On y découvre une interdépendance bienfaisante entre la forêt et ses habitants, à laquelle l'homme participe de manière destructrice ou salutaire. Ainsi en Asie, si près de 90 000 espèces animales ont su s'adapter à leur environnement, de nombreuses sont en voie d'extinction en raison de la destruction des forêts. En Europe, de gros mammifères comme les ours, les bisons ou les lynx ont été préservés à la faveur du maintien de l'équilibre et de la santé des sites forestiers. Au fil des pages, on se laisse également surprendre, comme en Afrique, terre de paradoxes, où les espèces les plus menacées : les gorilles, chimpanzés, bonobos, éléphants sont les plus imposantes, quand les plus dangereuses, sont de minuscules fourmis légionnaires. Autant de surprenantes découvertes sur les animaux de la forêt que les très belles photos naturalistes et hautes en couleur rendent très touchantes.