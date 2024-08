L'histoire de Diana. Trafic de drogue et politique dans le nord mexicain

Au Mexique, la violence liée au trafic de drogue a pris des proportions effarantes. La ville de Ciudad Juárez, accolée à El Paso de l'autre côté de la frontière au Texas, est l'un des épicentres de ce phénomène. Diana, une femme au caractère frondeur issue de la bonne société mexicaine, a épousé dans sa jeunesse l'un des patrons du "Cartel de Juárez", Gilberto Ontiveros, dit El Grenas - finalement condamné à 17 ans de prison. Sabine Guez relate ici sa rencontre avec Diana et construit une enquête profonde où se mêlent l'ordinaire du trafic de drogue et les ancrages directement politiques de celui-ci. Une lumière crue jetée sur l'un des aspects les plus opaques de notre temps.