Depuis des générations, la souffrance et la mort reculent devant les Colas, père et fils. Leur don s'hérite, il vient du fond des âges et d'une connaissance intime de la nature : la santé s'offre dans les fleurs, les feuilles, les tiges et les racines de cette haute vallée des Alpes. Un jour surgit la route, puis l'automobile, puis le médecin diplômé, et désormais seules comptent ces nouveautés. De guérisseur, Colas est ravalé au rang de charlatan, et à son drame personnel s'ajoute celui de voir s'éteindre des connaissances millénaires. Publié pour la première fois en 1980 aux Editions Denoël, puis en 1983 aux Editions L'Age d'Homme, L'homme aux herbes est accompagné, dans la présente édition, d'une préface originale de Jacques Berchtold, professeur titulaire à l'université de Genève, directeur de la Fondation Bodmer et écrivain. Maurice Zermatten est né en 1910 à Saint-Martin, dans le canton du Valais. Il a été professeur à Sion, où il a exercé également de nombreuses activités civiques et culturelles. Evoquant le plus souvent le Valais, son oeuvre (romans, essais, pièces de théâtre) a rayonné bien au-delà des frontières suisses et a été couronnée à de nombreuses reprises : Grand Prix suisse du théâtre (1954), Prix Gottfried-Keller (1959), Grand Prix catholique de littérature (1959) ou encore Grand Prix de l'Académie française pour le rayonnement de la langue française (1974). Maurice Zermatten s'est éteint en 2001, à Sion.