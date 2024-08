Agenda Mortel. Edition 2024

En 2024, l'Agenda mortel l'est vraiment ! Au format poche, il se glisse dans le sac à main, tapageur, pratique. Le temps passe, presse, ça ne doit pas être trop tard, alors on s'organise, on note l'essentiel et rien de plus. Juste ce qu'il ne faut pas oublier. Et ça c'est beaucoup. Avec des citations pertinentes sur la mort et des illustrations choisies, il fait un clin d'oeil à la collection Dilaceratio Corporis. Longue vie à toutes et à tous !