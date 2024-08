Agenda rustica du jardin. Edition 2019

Taille des arbres et des arbustes, hivernage des plantes tropicales, divisions et greffes... Chaque semaine, retrouvez les interventions au jardin en pas-à-pas illustrés, les cycles lunaires et les fêtes et manifestations autour des plantes. Complet et personnalisable, cet agenda deviendra vite l'outil indispensable de tout jardinier, débutant ou chevronné.