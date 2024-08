Au coeur de l'hiver 1944, un épais tapis blanc recouvre les Ardennes. Des mois que les soldats américains désespèrent dans ce froid humide et dans cette boue qui s'accroche aux bottes. Mais un jour, un parachute dépose une bien étrange caisse à quelques mètres du campement. Des munitions ? Un ravitaillement d'urgence ? Ce qu'elle contient est bien plus étonnant et provoque bientôt une intense euphorie au sein de la Division... un piano, un piano de guerre leur a été envoyé! Avec lui, la musique du pays ranime l'enthousiasme : le soldat John retrouve ses gammes avec talent, le sergent Brown brille par sa voix de ténor tandis que le jeune Andrew tourne les pages de partitions. Cependant, quand des blindés nazis menacent le camp, il faut partir d'urgence et laisser derrière ce qui n'est pas essentiel. Malgré l'ordre donné, les soldats John, Brown et Andrew refusent d'abandonner le piano. Au risque d'être déclarés déserteurs, ils ont deux jours pour rejoindre les troupes : un court interlude dans cette guerre interminable. Librement inspiré de l'histoire vraie des 2436 pianos de guerre qui furent envoyés sur le front au cours de la Seconde Guerre mondiale.