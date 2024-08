La dresseuse sans étoiles parcourt le monde Tome 5 . Edition limitée

Plus de 750 000 tomes vendus au Japon !! Ivy est arrivée à Otolwa en compagnie du groupe " la Lame de Feu ", mais même en ville, elle continue de se sentir observée. Les aventuriers décident alors de s'attaquer à l'organisation qu'ils suspectent d'en avoir après elle, et Ivy s'arme de courage pour les aider. C'est alors qu'ils lui révèlent une vérité troublante... L'aventure entre survie et réconfort de la plus faible des dresseuses et du plus faible des slimes !!