Mon combat, c'est d'être une femme

Après presque sept ans de souffrance qui m'ont mise à terre, m'ont terrassée et m'ont lentement "tuée" , j'ai enfin réussi à me faire entendre. J'ai pu enfin arrêter de me mentir, et prouver aux professionnels que je ne mentais pas. J'ai finalement pu identifier mes douleurs : "l'endométriose" . Cette maladie a volé mon adolescence et ma confiance en moi. Tellement peu connue, elle a "permis" aux autres de me rabaisser, de me piétiner et de me juger. J'ai décidé de briser les tabous, de ne plus me cacher ni dissimuler la maladie qui volait ma vie depuis tant d'années. J'ai choisi de m'exprimer à travers les réseaux sociaux et mon livre, de parler de mon errance médicale et de mon combat après le diagnostic et de tendre la main à toutes ces femmes qui se trouvent dans la même situation. Je voulaisêtre pour elles, cette oreille qu'elles n'ont pas eue et qu'elles n'ont peut-être toujours pas. Les soutenir et leur dire : "non, vous n'êtes pas seules" . Il était nécessaire que je brise le silence entourant cette maladie et que je démonte tous les stéréotypes qui y sont associés. Il faut cesser de justifier ces douleurs en les attribuant simplement aux règles, car ce n'est pas le cas. J'ai décidé de crier ma douleur au monde entier et de combattre l'ignorance de la société envers les femmes.