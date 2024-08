The Casanova

TL Swan, auteure best-seller aux classements du Wall Street Journal et USA Today, revient avec ce enemies to lovers torride ! Kate ne sait plus comment réagir. Son patron, Elliott Miles, est simplement le type le plus froid, le plus désagréable, le plus grossier que la planète ait connu. Et pour ne rien arranger, il est aussi extrêmement beau, mais ça, elle s'en fiche parce qu'elle le déteste jusqu'à la moelle, depuis un sacré moment ! Pourtant ces derniers temps, son attitude semble avoir changé... Ses yeux qui autrefois la foudroyaient, paraissent d'un coup plus charmeurs. Que s'est-il passé ? Surtout, comment va-t-elle réussir l'exploit de ne pas fondre pour celui que l'on prénomme Casanova Miles, un tombeur-né auquel aucune femme ne résiste ? Qui vivra, verra... C'est sa devise. Surtout quand il commence à faire naître en elle des émotions qu'elle n'avait plus ressenties depuis belle lurette ! Elle sait très bien à quoi s'en tenir après tout... à moins que le Casanova soit plein de surprises ? Histoire intégrale