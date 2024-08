Death game Tome 3

Un groupe de détenus est libéré et placé sous haute surveillance, avec l'obligation d'accomplir une bonne action par jour. En cas d'échec, c'est la mort qui les attend. Parmi eux, l'ancien policier Wataru Kusunoki, accusé à tort du meurtre de sa fiancée, tente de prendre les choses en main. Les tensions s'accumulent rapidement entre détenus, et la mission bonus qu'on leur propose entraine rapidement une explosion de violence... Tout cela ne serait-il qu'une vaste manipulation pour diminuer artificiellement la masse carcérale ? Quand il s'agit d'horreur humaine et de crimes, Miyatsuki Arata est le maître. Après Perfect Crime et Massacre Happy End, il nous propose ici un jeu de survie sanglant dont la seule issue semble être la mort !