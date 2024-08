Maths à jouer - 3 poissons. PS à MS

Maths à jouer, des jeux pédagogiques au service de l'apprentissage des mathématiques. Trois jeux destinés à faire acquérir aux élèves des compétences spécifiques dans l'apprentissage des décompositions des nombres au cycle 1 et début de cycle 2. Pour chaque jeu, un livret pédagogique (séquences d'apprentissage, étayage, photofiches d'activités individuelles et de synthèse des acquis). A la fin de chaque jeu, un trophée et un bonus à gagner pour motiver les élèves. Descriptif de la boîte : Bienvenue dans un monde aquatique ! Vous choisirez vos poissons pour en plonger 3 dans vos aquariums. Remplissez en premier tous vos aquariums pour gagner le trophée-bulles. Remplissez le plus d'aquariums avec 1 poisson rouge, 1 poisson jaune et 1 poisson bleu pour gagner la bulle bonus ! 3 poissons Matériel : 1 plateau central16 aquariums40 cartes poissons1 carte premier joueur1 carte trophée-bulles1 carte bulle-bonus1 livret pédagogique de 16 pages.