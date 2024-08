Comment réussir un cocktail à l'équilibre parfait ? Il fautune pointe fruitée, une touche acidulée et les saveurs conjuguées de deuxalcools. Il faut en avoir ingéré des mélanges (trop sans doute), s'être trompé(souvent), avoir des regrets (qui n'en a pas ? ) et continuer à espérer (malgrétout). Il faut avoir écouté les histoires des clients qui parlent en buvant etboivent en parlant, avoir noté pour soi la liste des ingrédients (loquaces), avoir été visité par la main heureuse du hasard (un soir). Le plus vieux chantdu monde est l'histoire de ce cocktail. Adrien Zaposky est unétudiant en droit plutôt mal parti dans la vie, à qui les bars offriront à lafois une place et une fenêtre sur le monde. Dans ces lieux privilégiés, lesclients racontent leurs illusions et leurs désillusions, quand ils racontent onles écoute et, à force de les écouter, on s'échappe. Le plus vieuxchant du monde est une odyssée parfaitement composée, qui entremêle plusieursrécits dans une grande variété de genres. Elle se déguste d'une traite. Sansmodération. David Agrech, né en 1978, est professeurdocumentaliste. Le plus vieux chant du monde est son deuxième roman.