Il faut en parler, l'exhortaient ses amis. Alors Hélène Jaffé raconte - très subjectivement ? ! - ce qui fait qu'à un moment de sa vie de médecin, elle s'est engagée à offrir un espace d'écoute et de soins à des victimes de violences d'état dont, pour la plupart, la torture. Elle raconte le premier patient, un Chilien malmené par les services de Pinochet. Et les autres, qui s'ensuivent dans le cadre de consultations ouvertes à des demandeurs d'asile. Ces premières expériences lui donnent la conviction qu'une structure dédiée aux seuls survivants des violences subies dans leur pays d'origine s'impose. Une mission en République de Guinée, avec MSF, à la mort de Sékou Touré qui a fait du camp Boiro un véritable Auschwitz, finit de la convaincre ? : elle sera à l'origine de l'Avre. Un centre de soins s'ouvrira à Paris, à l'hôpital de la Croix Saint Simon. L'auteure entremêle le récit des séjours, les cas rencontrés, les difficultés à contourner, les leçons tirées que ce soit en Guinée, aux Philippines, au Tchad ou ailleurs, et à Paris. Sortir les victimes du silence est un devoir qui doit s'imposer à l'attention de tous, soignants ou pas. C'est la raison majeure de l'écriture de ce livre, en parler...