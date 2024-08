Du verre entre les doigts

Raconté du point de vue de la narratrice, le roman plonge dans les secrets d'une famille marquante, où les non-dits menacent à tout moment de la précipiter dans le chaos. Et le lecteur avec. - La mère est malade, le père a disparu, l'aîné s'est enfui dans la nuit. Et Nati, ce curieux petit frère, n'est pas un enfant comme les autres. Isolée dans une maison emplie d'ombres, la narratrice interroge le passé. Que cachent tous ces silences autour de leur histoire ? A mesure que le mystère s'épaissit, la maison semble se transformer. Et si c'était elle qui détenait la vérité ? - Porté par une écriture électrique, ce huis clos haletant explore les secrets d'une famille troublante.