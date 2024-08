Après avoir exploré les territoires sauvages de l'arrière-pays dalmate dans Miracle d la combe aux Aspics et Qu'est-ce qu'un homme sans moustache ? , Ante Tomi? nous offre avec ce nouveau roman une fine description de la population insulaire adriatique. On y rencontre un commandant de police entreprenant qui a aménagé ses cellules en chambres d'hôtes, un professeur de philosophie galant qui démontre que les ?evap?i?i, ou kebabs selon les régions, sont à la source de la culture méditerranéenne, un migrant syrien beau comme un dieu, centre de toutes les attentions du beau sexe, et un âne mythologique et fripon, qui brait chaque fois qu'un couple fait la bête à deux dos. Histoire rocambolesque et drolatique émaillée de rebondissements improbables, hommage à sainte Marguerite, dernier recours des couples infertiles, mais en premier lieu merveilleux roman d'amour qui, comme tous les livres d'Ante Tomi?, réconcilie le lecteur avec l'humanité, Les Enfants de sainte Marguerite nous plonge dans l'univers malicieux et bienveillant d'un auteur qui a su gagner un public fidèle de plus en plus nombreux.