Calendrier loups. Edition 2024

Le loup est un animal fascinant et plein de mystères. Chaque mois, retrouvez des sublimes photos de loup pour égayer votre journée. Sa conception se veut extrêmement pratique : de grandes cases pour noter vos rendez-vous avec en plus un grand espace " à ne pas oublier ". Vous pourrez l'accrocher facilement grâce aux spirales. Les vacances par zone, saints, et jours fériés sont mentionnés. Les photos sont légendées de citations ou proverbes !