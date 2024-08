Les retornados. Accueil et intégration des rapatriés de la décolonisation portugaise

Au lendemain de la Révolution des OEillets du 25 avril 1974, qui mit fin au régime de l'Estado Novo en place au Portugal, commencèrent, de manière simultanée, le processus de démocratisation du pays et le processus de décolonisation des territoires africains qui se trouvaient alors sous domination portugaise. Une des conséquences fut l'arrivée au Portugal de près d'un demi-million de colons, originaires, dans la majorité des cas, d'Angola et du Mozambique. Connus sous le nom de retornados, ces rapatriés arrivèrent pour la plupart au cours de l'été et du printemps 1975 et occasionnèrent une augmentation de près de 5 % de la population que comptait alors le pays.