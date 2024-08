Antoinette et Pétrolette

Pétrolette, une voiture cabossée, et Antoinette, une douce grand-mère, sont deux compagnes inséparables qui partagent tout : des petits moments du quotidien aux grandes aventures. Quand la curiosité pousse Pétrolette à franchir le seuil de la maison d'Antoinette, elle découvre une catastrophe ! Un récit touchant. Des trésors d'émotion et d'imagination. Une histoire tendre et palpitante qui ravira les lecteurs de tous âges.