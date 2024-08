Etre mère, un équilibre à inventer jour après jour. J'explore mes ressources intérieures et je nourris la relation avec mon enfant

Bien plus qu'un livre de parentalité, Etre mère est ton "kit anti-turbulences" , un guide puissant pour te libérer du stress et transformer la relation avec ton enfant. Michaeleen Doucleff, autrice du best-seller Chasseur, cueilleur, parent Loin des injonctions éducatives, ce livre t'invite à ralentir, à faire un pas de côté et à embarquer pour un voyage-confidences au coeur de ta parentalité. Grâce à lui, tu partiras à ta propre rencontre pour inventer le subtil et mou­vant équilibre entre tes rôles de femme et de mère, et tu exploreras ta rela­tion avec ton enfant pour construire avec lui un lien solide, de sa naissance à son adolescence. Les clés ? L'empathie, le cadre, la compréhension des besoins de chacun et la découverte du trésor de ressources que tu as au fond de toi. Dans ce livre rafraîchissant et déculpabilisant, écrit par deux femmes pas­sionnées et dotées d'une grande sensibilité, tu trouveras : - des délices enchanteurs et des informations sur les piliers de leur approche ; - des confidences de coeur à coeur et des coutumes parentales des quatre coins du globe ; - des cartes détachables et des ressources digitales mêlant musique et théâtre et créées en exclusivité pour accompagner de façon visuelle, auditive et ludique tous les membres de la famille vers un quotidien plus serein. Un livre pétillant où puiser l'énergie d'inventer la mère que tu souhaites devenir et transformer tes réponses parentales !