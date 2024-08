Je cuisine spécial étudiant pour les Nuls

Le livre de cuisine idéal pour tous les étudiants ! Nouvelle édition en couleurs d'un titre vendu à 26 000 ex. Retrouvez des plats faciles et bon marché à réaliser en rentrant de cours ou même pour tes amis : burger, salades, bagel, quiche, poisson en papillotte, etc. De quoi concocter des repas maison simples et délicieux ! Retrouvez 100 recettes illustrées avec des conseils et des astuces techniques.