Audit et contrôle interne. De la conformité à la responsabilité, la place du jugement professionnel dans un monde digitalisé financier et extra-financier, 5e édition

Dans une économie mondialisée, où les relations sociales se distendent et où les normes morales et sociales connaissent des évolutions très fortes, le besoin de confiance apparaît plus que jamais nécessaire. En formalisant les procédures, les mécanismes de contrôle et les règles de supervision, le contrôle interne apporte la garantie que le produit ou le service réalisé correspond bien aux caractéristiques qui lui sont attribuées. L'audit est la garantie que les procédures de contrôle interne fonctionnent et sont adaptées, et que le produit ou le service réalisé respecte les normes en vigueur. En plus de la description classique des normes de contrôle interne et d'audit, cet ouvrage s'appuie sur plusieurs affaires de fraude ou de faillite pour non seulement mettre en évidence le rôle crucial du contrôle interne et de l'audit, mais aussi pour appréhender l'audit comme étant un jugement permettant de confronter des récits à des faits. Si les récits (la tentative de donner du sens à des actions) relèvent de la gouvernance des organisations, l'audit permet de s'assurer de la conformité et de la réalité des faits servant de base aux processus de signification véhiculés par les récits.