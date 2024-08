Les choses sont sur le point de se gâter à La Nouvelle-Orléans... Ivy travaille pour l'Ordre, une organisation qui traque et tue les Faes qui pénètrent le monde des humains. Un soir, elle affronte une créature plus redoutable que les autres et se retrouve blessée. Personne ne la croit lorsqu'elle essaie d'expliquer que ce Fae avait des pouvoirs incroyables... hormis Ren, nouveau venu qui a pour rôle de chasser les Anciens. Les deux agents se retrouvent à faire équipe et, à mesure que leur enquête avance, l'attirance grandit entre eux. Mais Ivy a du mal à laisser libre cours à ses sentiments par peur de souffrir, d'autant qu'elle soupçonne Ren de lui cacher quelque chose... Alors que La Nouvelle-Orléans est sur le point d'affronter la plus grande menace qu'elle ait jamais connue, Ivy acceptera-t-elle de lui faire confiance ?