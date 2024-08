Entrepreneur engagé, je passe à l'action. 36 témoignages, 28 facteurs clés de succès, pour déjouer les pièges d'un monde meilleur

Gagnez en maturité professionnelle. Cherchez ce qui empêche vos clients de dormir, car être innovant n'apporte aucune valeur ajoutée. Ne tombez pas amoureux de votre offre, mais de votre problématique. Développez vos compétences sociales, posez les bonnes questions. Assumez votre envie d'être libre, de briller, de vivre dans l'intensité, tout en étant aligné avec vos valeurs. Trouvez le bon dosage entre humilité et aplomb. Humanité et course à la trésorerie. Cet ouvrage réunit ses pratiques et celles de 37 cadors, dont Maïlys Cantzler (Crèche Attitude, Homnia, The Phone), Brice Cruchon (Dracula Technologies), Clara Gaymard (Raise), Emilie Korchia (My Job Glasses), Frédéric Mazzella (BlaBlaCar, Captain Cause), Fanny Picard (Alter Equity), Isabelle Rabier (Jolimoi), Thierry Vandewalle (Wind Capital). Des entrepreneurs inspirants de l'économie traditionnelle partagent également leurs convictions dont Yseulys Costes (Numberly) et Eric Larchevêque (Ledger).