Interactions médicamenteuses : mécanismes et analyses de cas. 4e édition

De nombreux logiciels permettent aux pharmaciens et préparateurs en pharmacie de détecter les interactions médicamenteuses, souvent présentes dans les ordonnances. Ces outils sont indispensables mais pas toujours suffisants. Très pédagogique, cet ouvrage ne recense pas la liste exhaustive des interactions médicamenteuses ; son contenu pratique, adapté à votre pratique professionnelle, rappelle l'essentiel à savoir et répond à un double objectif : - expliquer les différents mécanismes pouvant entrer en jeu dans les interactions médicamenteuses et les illustrer de cas pratiques ; - apporter une aide à la prise de décision lors de la délivrance de l'ordonnance (prendre contact ou non avec le prescripteur), proposer des solutions, une alternative thérapeutique. Après un rappel des notions de base de pharmacocinétique et de pharmacodynamie, retrouvez des exemples d'interactions, avec pour chacune une ordonnance commentée (liste des spécialités concernées, analyse des médicaments prescrits, mécanisme de l'interaction, conduite à tenir...). La dernière partie du livre reprend les principales interactions médicamenteuses de quelques classes pharmacologiques de prescription courante et/ou présentant un risque de toxicité important. Rédigé par Dominique Le Gueut, pharmacien, enseignante au CFA de Marseille, cet ouvrage est l'outil indispensable tant pour l'ensemble de l'équipe officinale que pour les étudiants en pharmacie.