Arte Tome 19

Une série féministe au coeur de l'Italie du XVIe siècle. Arte et son escorte sont à une journée de Florence. Elle n'a jamais été si près de son maître, et pourtant, l'inquiétude augmente à mesure que l'effroyable champ de bataille se dévoile. Un temps propice pour faire la lumière sur le passé de Leo, à l'époque où il était lui-même un apprenti, et où ses relations avec son maître indifférent, Ezio, ont doucement changé après un certain incident...