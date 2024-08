L'Accordeur de piano

Londres, octobre 1886. Edgar Drake, accordeur de piano, reçoit une requête du ministère de la Guerre britannique : il devra, non sans réserves, quitter son épouse et son paisible quotidien pour la Birmanie, où un précieux piano à queue des ateliers Erard nécessite une réparation. L'instrument appartient à Anthony Carroll, médecin de l'armée, dont les étranges méthodes de pacification ont ramené la paix dans les Etats du Sud. De l'Europe à la mer Rouge, de l'Inde à la Birmanie, le long voyage à d'Edgar, riche en rencontres et paysages inoubliables, va s'avérer hors du commun.