Survivre à un harceleur pervers narcissique. Le quitter et re-vivre : la Relève

Douze textes pour sortir. Douze textes à assortir. Assortis, trop longtemps plantés, corsetant mes perspectives. Castration chimérique par harceleur interposé. Autocensure imbécile d'une révolte sous emprise. A la sidération, préférer la souffrance. Pour respirer court mais vivre un peu quand même. Douze textes en partage Douze parcours incrédules Sortis presque d'un trait Comme on cure une pustule. Puis reprendre, assaini, allégé, la conquête de soi Foi en soi recherchée, chemin de résilience Quitter enfin Stockholm, désaimer on bourreau. Rassembler ses cailloux Bâtir sa cathédrale Reconquérir son moi, sa flèche sous son coq Retrouver sa tendresse Se réaimer enfin. Laisser les tristes Sires à leurs sombres faiblesses Les ignorer Et vivre Et Vivre ET VIVRE