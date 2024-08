Marcel Achard : un auteur au cinéma (1927-1939). Dramaturge, critique, scénariste, dialoguiste, producteur, réalisateur

Ayant eu accès à un grand nombre d'archives longtemps ignorées, Nicolas Boscher s'est attaché à mettre en valeur le goût d'Achard pour le cinéma. Avec pertinence et rigueur, il fait apparaître la vraie sensibilité d'un dramaturge que certains ont cru pouvoir limiter à la futilité du "Tout Paris" . En se concentrant sur la fin des années 1920 et sur les années 1930, de nombreux enjeux, dont certains sont encore très actuels, se voient éclairés d'un jour original, précis et prodigieusement documenté. Ce travail ne se limite pas à l'étude d'une personnalité : à travers les rencontres d'Achard avec Ernst Lubitsch et Marc Allégret, ou à travers les incarnations qu'il propose à Madeleine Renaud et Michèle Morgan, c'est un nouvel éclairage qui enrichit notre connaissance d'un large pan de l'histoire du cinéma français. N. T. Binh et Christian Viviani