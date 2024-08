Les conséquences juridiques des réserves aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme

La création de l'Organisation des Nations Unies en 1945 a suscité chez la plupart des Etats l'engouement aux principes fondamentaux de respect des droits de l'homme. On peut le comprendre par une relative adhésion de la majorité des Etats à ces processus. Mais de plus en plus et avec la prégnance des rapports de forces institués par certains, nombreux sont les Etats qui émettent des réserves à ces processus. Ce livre analyse la juridicité des réserves émises aux principes fondamentaux des droits de l'homme. Il remet en question la position des Rapporteurs spéciaux à la Commission du droit international des Nations Unies et invite l'organe en question à définir un régime juridique spécifique des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme prenant en compte les effets contemporains des engagements internationaux.