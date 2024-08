David Bowie s'appelle David. Gustave Flaubert s'appelle Gustave. David a sorti Ziggy Stardust dans les années 70. Gustave a écrit Madame Bovary à une époque genre Moyen-Age. David est une star du rock. L'idole androgyne et flamboyante de toute une époque. Gustave est mort il y a tellement longtemps qu'on ne sait même plus très bien quelle tête il avait, sauf que c'était un gros moustachu. Franchement, entre les deux, vous auriez choisi lequel vous ? Je m'appelle Emma, j'ai dix-sept ans et j'ai d'autres choses à me taper que Flaubert. Cette histoire est mon histoire.