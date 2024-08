Un parcours de recherche-création féministe. Entre affinités et complicités

Avec cette réflexion sur son parcours de recherche-création féministe, Ophélie Naessens nous invite à un voyage initiatique dans un monde scientifique et artistique en pleine reconfiguration. Elle plaide avec force pour une hybridation continue entre arts et sciences sociales au prisme d'une pratique artistique largement modelée par sa posture de femme artiste et de féministe engagée. Puisant les ressources de sa recherche-création dans les amitiés et les affinités, l'auteure livre sur son parcours professionnel une réflexion originale. Elle rejoint dans sa singularité même un questionnement plus général sur les enjeux de la pratique de recherche au regard de l'évolution du métier et des manières de faire science.