Abel Gance et la Révolution. Une histoire du Napoléon

D'une audace visuelle et technique inouïe, le Napoléon d'Abel Gance est un chef-d'oeuvre du cinéma muet. Sorti en 1927, ce film hors-norme a ensuite connu de nombreuses versions qui l'ont mutilé et rendu difficilement visible. Aujourd'hui, grâce à la restauration menée par la Cinémathèque française, le public redécouvre une des plus belles oeuvres d'art jamais réalisées sur la Révolution française. Cet ouvrage retrace l'histoire de la création du Napoléon et revient sur la question de son interprétation politique. Il explore les formes cinématographiques et les imaginaires historiques employés par Abel Gance pour figurer la Révolution à l'écran.