Impact des cultures des femmes afrodescendantes sur leur vie affective et sexuelle

Vous êtes-vous déjà demandé quel impact peuvent avoir votre couleur de peau, vos origines, dans vos relations et votre vie sexuelle ?? Dans ce mémoire, Anaïs Alachède examine comment les traditions culturelles, les normes sociales, le contexte familial et les expériences personnelles influencent les perceptions et comportements de ces femmes dans les domaines de l'amour, des relations et de la sexualité, mais également leur rapport à elle-même, à leur corps. Pour cette étude, 27 femmes ont accepté de témoigner anonymement, apportant des perspectives variées, parfois douloureuses, sensibles, sur ces questions complexes. ? "