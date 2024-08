Les femmes hors la loi

Sous l'égide de Gisèle Halimi, des Femen, d'Albertine Sarrazin, d'Aung San Suu Kyi, de Madeleine Riffaud, de Rosa Parks, et sous la présidence d'Alima Boumediene Thiéry s'est tenu en 2023 le 13e colloque de l'association Mix-Cité 45. Ce recueil présente des "femmes des lumières et de l'ombre" confrontées au carcan du Code napoléonien, bravant les interdits, les lois, les coutumes, le système patriarcal dans tous les domaines. Mises hors la loi ou se mettant délibérément hors la loi, elles affichent et affirment leur rébellion, initient des actions plus ou moins spectaculaires. De l'Antiquité à nos jours, sur tous les continents, la lutte pour une réelle liberté des femmes, les châtiments et les répressions qui en résultent sont évoqués dans ces textes. Donc elles sont hors la loi. Mais est-ce elles qui violent la loi ou est-ce la loi qui viole leurs droits ? A vous d'en décider ?