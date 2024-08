La soldate

Dans un pays où les traditions étouffent les rêves, Nafy, une jeune femme déterminée, refuse de suivre le chemin tracé pour elle. Embrassant sa vocation d'institutrice, elle choisit de servir dans une école de brousse, défiant ainsi les attentes de sa famille et les conventions sociales. A travers ce périple, elle découvre les réalités brutales de la vie rurale et s'engage à améliorer le sort des enfants défavorisés. Ce roman est un vibrant hommage à la persévérance et à la résilience des femmes africaines, prêtes à inspirer et à susciter des réflexions profondes sur l'éducation, l'égalité des sexes et les normes culturelles.