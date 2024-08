Inadaptés. Suivi de Héritage et de Lettre à ma mère

Inadaptés Sur scène, quatre hommes. Ils n'ont rien en commun, si ce n'est d'être en prison. Inadaptés évoque avec humour, tendresse et réalisme l'enfermement dans tous ses états : celui de l'esprit et du corps. Né de l'animation d'ateliers théâtre en milieu carcéral par Sirine Achkar, le texte interroge l'enfermement comme solution. Notamment l'enfermement de personnes atteintes de troubles psychiatriques. Héritage Dans cette quête du "toujours plus" régnant dans nos sociétés modernes, quel héritage laisserons-nous à nos enfants ? Héritage est une transe qui célèbre la nature et les cycles de la vie et questionne les limites du capitalisme, mettant l'accent sur les dérives de la société de consommation qui cloisonne l'homme dans la spirale de l'insatisfaction. Lettre à ma mère est une lettre adressée par une femme à sa mère la veille de sa lapidation. Sa mère qui lui a appris à lutter jusqu'à la mort pour la liberté. Demain elle sera lapidée parce qu'elle a péché... Demain elle sera lapidée parce qu'elle a tout simplement aimé... Demain elle retrouvera son amoureux brisant tous les carcans sociétaux, traditionnels et religieux...