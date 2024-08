Banques congolaises et défi de la performance. Spécificités et modélisation des déterminants

Cet ouvrage analyse les déterminants de la performance des banques (rentabilité économique et financière) établies en République démocratique du Congo, au regard des mesures de restructuration initiées par le Gouvernement congolais et la Banque Centrale du Congo (BCC) pour en déterminer l'impact sur le secteur bancaire congolais. Pour l'auteur, les facteurs déterminants de la performance des banques établies en RDC sont : le coefficient d'exploitation, la pression fiscale, le ratio de la qualité du portefeuille des crédits (crédits douteux/crédits bruts), l'opinion modifiée ou l'opinion non modifiée avec observations à impact sur la qualité de l'information financière du commissaire aux comptes et le ratio de capitalisation (niveau des fonds propres). Selon lui, le secteur bancaire congolais qui est en pleine croissance d'activités de 2008 à 2017, a enregistré une progression en termes de taille et une performance suite aux mesures de restructuration prises par le gouvernement de 1998-2002, aux instructions initiées et aux décisions prises par la Banque Centrale du Congo. Ceci a permis la restauration de la solvabilité, de la liquidité des banques et d'assurer la solidité et la sécurité du système bancaire congolais. Pour lui, les banques locales sont plus performantes, suivies de celles panafricaines, puis internationales. Cependant, le système reste encore fragile et devra faire face à plusieurs défis.