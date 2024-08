Us et coutumes en pays gourounsi

Depuis l'arrivée des religions dites révélées en Afrique, celle-ci a perdu ses repères culturels. Ses enfants ont une peau noire et un masque blanc. Ceci pour dire qu'ils maitrisent plus les religions venues d'ailleurs que la leur. C'est fort de ce constat amer que ce livre veut résoudre les multiples problèmes liés à l'ignorance ou à la négligence des valeurs culturelles en Afrique en général et au pays gourounsi en particulier. A travers ce document, les jeunes comme les personnes âgées, pourront se familiariser ou s'imprégner des us et coutumes dans tous les domaines, et changeront leurs comportements ens'informant mieux de leur histoire pour éviter d'appliquer à leur sujet ledicton qui affirme qu'un peuple sans histoire est un peuple sans avenir.