La qualité des enseignements apprentissages dans la case des tout-petits. Les cas du langage, de la psychomotricité, de l’éducation musicale et du conte

Aube de la vie, l'enfance fait écho à l'aube du jour. Dès lors, elle n'a laissé aucune communauté indifférente. La tranche d'âge 0-6 ans constitue le terreau fécond sur lequel se bâtissent les réussites futures. C'est ce qui fait dire à quelques penseurs : "Dis-moi les six premières années de ta vie et je te dirai le reste" ; "Tout se joue avant six ans" . Voilà ce qu'avait compris le Président Abdoulaye Wade en lançant le concept de Case des tout-petits. Sa vision se trouvait au niveau stratégique. Le travail de recherche mené par Souleymane Yoro, Alioune Ndiaye et Marguerite Ndiaye Faye, sous la direction de l'inspecteur général de l'Education et de la Formation, M. Fallou Mbow, a permis d'opérationnaliser l'idée géniale du Président Wade.