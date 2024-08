Figures de laïcs dominicains

La vie chrétienne, invitation à grandir en suivant le Christ, concerne tous baptisés dans tous leurs états de vie. On le sait, on ne cesse de le répéter, mais comment s'en convaincre ? Voici une galerie de portraits de laïcs dominicains - des femmes et des hommes qui, sans prononcer de voeux religieux et en continuant de vivre dans le monde, ont fait néanmoins le choix de suivre le Christ dans les pas de saint Dominique, et sont devenus membres de sa famille. Parmi eux, on trouve toute l'humanité : riches et pauvres, mariés et célibataires, duchesses et prostituées. Certains ont connu une grande notoriété, comme Giorgio La Pira, maire de Florence ; d'autres ont vécu leur engagement apostolique de manière bien plus discrète, comme Rose de Lima, première sainte du Nouveau Monde. Un livre rayonnant de fraîcheur, pour redécouvrir plus concrètement les multiples voies qui mènent à la sainteté. Du xiiie siècle à aujourd'hui, voici une série de biographies intimes, sous la plume de laïcs dominicains, à destination de tous. Professeur de médecine, spécialiste en gériatrie, Gilles Berrut est notamment l'auteur de Vieillir dans la dignité aux Editions du Cerf. Historienne, Catherine Masson est l'auteur de plusieurs biographies publiées aux Editions du Cerf, dont Pauline Jaricot, laïque et sainte. Jean-René Berthélémy a dirigé une fondation administrant des EHPAD. Tous trois sont laïcs dominicains.